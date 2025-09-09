Отцу умерших от дихлофоса детей из Красной Сопки вынесли приговор

Отца погибших в Красноярском крае от отравления инсектицидным средством детей признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Назаровский городской суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком в три года, сообщили в пресс-службе Су СКР по региону.

Защита пока не приняла решения об обжаловании решения суда, сообщил РИА Новости адвокат. Подсудимый попросил "строго не судить", так как он даже и не мог догадываться, к каким последствиям может привести несоблюдение рекомендаций производителя аэрозоля.

Трагедия в поселке Красная Сопка в Красноярском крае произошла 20 сентября. Четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице. Их родители попали в больницу в тяжелом состоянии, но ,выжили. Удалось сохранить и беременность матери — пятый ребенок появился на свет 8 ноября. Через три месяца мальчик скончался, захлебнувшись рвотой в кроватке. Его смерть не связана с отравлением дихлофосом.

Во время расследования уголовного дела на посуде, которой пользовалась отравившаяся семья, нашли средство против насекомых. Глава семейства рассказал, что обработал дом дихлофосом, но не проветрил помещения и не провел влажную уборку, прежде чем дети вернулись домой и сели ужинать.