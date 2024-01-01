Маргарита Симоньян вышла на связь после операции

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выявили тяжелое заболевание и в ближайшее время она ляжет в больницу на операцию. При этом она не стала называть свой диагноз.

Сегодня же, 9 сентября, журналистка вышла на связь после хирургического вмешательства. "Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", - поблагодарила за поддержку многочисленных фанатов Маргарита Симоньян в своем официальном телеграм-канале.

Журналистка пока не делает никаких прогнозов и далеко идущих планов. "Все дальнейшее - исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", - заключила Симоньян.

Отметим, что муж журналистки, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.