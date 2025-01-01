В Кремле раскрыли, как Путин отпразднует свой 73-й день рождения

В день своего рождения президент России Владимир Путин предпочитает проводить время с семьей. 7 октября 2025 года главе государства исполнится 73 года.

Президенту часто приходится совмещать личный праздник с рабочими встречами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", - отметил он в интервью ТАСС, записанном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В минувшем году 7 октября Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.