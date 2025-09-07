Рэпера P.Diddy назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

Осенью прошлого года стало известно об аресте 60-летнего гангстера и наркодилера по имени Дуэйн Дэвис. По данным следствия, Дэвис является организатором убийства Тупака Шакура и единственным подозреваемым по этому делу, оставшимся в живых.

В свою очередь, Дуэйн Дэвис назвал заказчиком убийства известного артиста P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс). По его словам, Комбс пообещал миллион долларов за "головы двух мужчин", передает газета USA Today. По некоторым данным, это он арендовал машину, из которой велась стрельба по рэперу, а также хвастался тем, что заказал убийство.

Напомним, P.Diddy арестовали в 2024 году. Иск подала американская певица Кассандра Вентура, к ней присоединились еще порядка 120 человек. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Свою вину Комбс не признает.

Сообщилось, что продюсер организовал развратные вечеринки, участники которых, включая известных персон, подвергались физическому и психологическому насилию. Происходящее записывалось на камеру с целью дальнейшего шантажа.