Стриженова показала, какой памятник установили на могиле Александра Маслякова

Накануне, 8 сентября, исполнился год, как не стало легендарного ведущего Александра Маслякова. По такому случаю на могиле именитого шоумена открыли памятник. На торжественной церемонии отметились генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович, его коллеги Валдис Пельш, Екатерина Стриженова и другие.

"Александр Васильевич стоит, облокотившись на телевизионную стойку, где у него всегда лежал сценарий игры КВН, и улыбается своей фирменной неповторимой улыбкой! Кажется, что вот-вот мы услышим команду мотор и Масляков скажет: "Мы начинаем КВН!" - написала Екатерина Стриженова в своем официальном телеграм-канале, опубликовав кадры с торжественного мероприятия.

Напомним, Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. В последние месяцы легендарный ведущий очень плохо себя чувствовал и редко появлялся на публике. Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище.