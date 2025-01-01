Shaman получил отказ: торговать водкой и секс-игрушками под брендом "Я русский" не получится

Пока возлюбленная Ярослава aka Shaman Дронова Екатерина Мизулина воюет с Егором Кридом, сам певец столкнулся с неожиданными проблемами. Исполнитель пытался зарегистрировать товарный знак "Я русский", чтобы продавать под этим названием алкоголь, но получил отказ.

Идея зарегистрировать товарный знак "Я русский" возникла у Дронова еще в прошлом году. В октябре Shaman подал в Роспатент две заявки. Под брендом "Я русский", а так называется одна из самых популярных песен исполнителя, возлюбленный активисты и защитницы традиционных ценностей Екатерина Мизулиной планировал выпускать вино, водку, ликер и другой алкоголь, а также игрушки для взрослых, парфюмерию, блеск для губ, блестки и другую косметику. Такие категории, по крайней мере, значились в заявке.

В марте этого года Роспатент запросил у Ярослава Дронова обоснование для возможной регистрации знака. Рассмотрев вопрос, в конце августа 2025 года ведомство решили отказать певцу, выяснило агентство РИА Новости.

Сам Дронов заявлял ранее, что подал документы на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свою репутацию от предпринимателей и недоброжелателей, которые используются название хита в корыстных целях. Никакой водкой, блестками и секс-игрушками он якобы и не собирался торговать.

"Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего", - уверял певец.