Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны.

"Ваша страна достигла значительных успехов в социальной и экономической областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - говорится в телеграмме Кремля.

Российский лидер отметил конструктивные связи между Москвой и Душанбе. Наши страны выступают гарантами безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, активно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН.

"Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана – мира и процветания", - добавил Путин.

1 сентября Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости.