Собянин рассказал об участии школьников в летних проектах правительства Москвы

Тысячи школьников стали участниками летних проектов Правительства Москвы. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Один из них - спортивно-патриотические лагеря нового формата. На территории полигона "Алабино", в парке "Патриот" и в Ногинском спасательном центре под руководством опытных специалистов школьники проходили инженерную и тактическую подготовку, знакомились с основами пожарно-спасательных работ, учились оказывать первую помощь и ориентироваться на местности. А жили в больших комфортабельных палатках.

Мэр подчеркнул: это самый успешный летний проект последних лет. Его продолжат и в следующем году. В планах – открыть порядка 10 спортивно-патриотических лагерей.