Без российского газа Европа постепенно скатывается в стагнацию

Об энергетической капитуляции Венгрии завуалированно сообщил министр иностранных дел государства. Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на закупки природного газа "с западного направления". Страну-экспортера политик не назвал. Но до сих пор в Будапеште отстаивали право на продолжение поставок российского голубого топлива, без которого Европа постепенно скатывается в стагнацию. Самый характерный пример - Германия. Которая из экономического гиганта превращается в большой оружейный завод.

Репортаж Лилии Акиньшиной.