Из озера на Камчатке достали самолет "Кингкобра", участвовавший в Курильской десантной операции

Подготовка в этому волнующему событию продолжалась несколько месяцев. Все это время водолазы метр за метром изучали дно высокогорного озера Витаминное в труднодоступном Южно-Камчатском заказнике. Место падения истребителя Bell P-63 Kingcobra, одного из поставленных советской армии из США, было известно лишь примерно. Поиски осложнялись из-за низкой прозрачности воды. Но в конце концов увенчались успехом.

Сначала на поверхность подняли хвостовую часть. И здесь историков ожидала удача - хорошо сохранился номер машины. По документам центрального архива Минобороны удалось установить имя летчика и подробности катастрофы, которая случилась 16 октября 1945 года.

"Лейтенант Мустафаев на самолете номер 44414 из 19-й отдельной авиаэскадрильи 128-й Курильской авиадивизии вылетел на отработку техники пилотирования. В 9:05 после отработки фигур высшего пилотажа он произвел боевой разворот и вывел самолет в положение вверх шасси. После этого самолет потерял управление и впал в штопор", - рассказал Сергей Катков, историк, участник экспедиции Русского географического общества.

По словам очевидцев, которые приводятся в документах, пилот пытался вывести машину из пике, но, судя по всему, потерял сознание. Через двое суток на поверхности озера обнаружили перчатку и кислородные баллоны. Тело пилота не нашли.

Зинедин Абибулаевич Мустафаев родился в Крыму под Бахчисараем в большой семье. Ему было 25 лет.

Этот самолет участвовал в том числе в Курильской десантной операции на острове Шумшу - недавно отмечалось ее 80-летие. Всего из США в Советский Союз по легендарной авиатрассе Аляска - Сибирь было поставлено около двух с половиной тысяч самолетов "Кингкобра". Наши летчики ценили их за маневренность и скорость, сражались на этих истребителях против японской Квантунской армии во время Манчжурской операции. А после окончания войны несли боевое дежурство на дальневосточных рубежах страны.

После подъема всех частей самолета с номером 44414 его отреставрируют и передадут в музей. Также участники экспедиции рассчитывают найти останки летчика и захоронить на родине с воинскими почестями.