Международный антифашистский форум открылся в Москве

В Москве открылся международный антифашистский форум, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время пленарного заседания будет представлен доклад о современных проявлениях фашизма в различных странах и способах противостояния им со стороны общества. Участники обсудят вопросы фальсификации истории, патриотического воспитания. Также запланирована видеоконференция с представителями США, Израиля, Белоруссии и других государств.

"Мы в очередной раз пытаемся донести международной общественности о том, что фашизм поднял голову. И сегодня угрожает общественности. Поэтому на форуме будут высказаны различные точки зрения. Будет большая дискуссия. Будет возможность обменяться контактами. И дальше донести решения форума не только по России, но и международной общественности", - отметил Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор.