О приоритетах развития Воронежской области поговорили на открытии выставки "Регион-2030"

Роботизация производства, создание новейших медицинских препаратов и особое внимание к семье. О приоритетах социально-экономического развития Воронежской области шла речь на открытии выставки "Регион-2030" в Национальном центре "Россия". Область стала одним из первых субъектов федерации, которые в этом году представляют свои достижения в столице.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: Мы выбрали, мне кажется, такие очень правильные, важные темы для сегодняшнего обсуждения – это народосбережение, это активное долголетие, это процессы в производстве, масштабные изменения, которые должны в производстве произойти с тем, чтобы на основе автоматизации, роботизации существенно повысить производительность труда и материальное благополучие наших граждан.