Волочкова раскинула ноги на футбольном поле: "Шортики сделала короткими"

Анастасия Волочкова стала футболисткой. Балерина приняла участие в любительском матче в составе мужской команды АРС. Артистка поделилась эмоциями. Она призналась, что никогда не играла в футбол. Однако ее пригласили, и Анастасия согласилась провести такой эксперимент.

"Дали мне форму, но я ее под себя усовершенствовала: шортики сделала короткими. Мне было очень волнительно... Я не могу быстро бегать, берегу суставы... Нужно было еще гол забить!" - сообщила Волочкова.

Балерине даже удалось ударить по воротам, однако забить не получилось - команду спас вратарь. "Если честно, многие люди сказали, что вратарь мог бы взять и поддаться. Не поймать этот мяч", - отметила балерина.

Впрочем, Анастасия все равно получила массу положительных эмоций и осталась под приятным впечатлением. "Да, мне всегда приятно находиться в компании красивых мужчин. Ребята меня так тепло приняли. Я люблю молодую энергию и красоту. Вчера мне было хорошо", - призналась Волочкова Teleprogramma.org.

К слову, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" балерина опубликовала несколько фото и видео со спортивного мероприятия. На одном снимке артистка запечатлена в шпагате на поле вместе со стоящими сзади футболистами.

