Певцов указал на слабое место Ефремова

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Сообщалось, что артист намерен вплотную заняться своим здоровьем. Однако затем стало известно, что Михаила Ефремова позвал в свой театр Никита Михалков. Сам режиссер на сборе труппы действительно представил Михаила Ефремова как нового артиста театра.

Впрочем, на днях состоялся сбор труппы и "Ленкома". Интересно, что там было объявлено об объединении театра с ЦДР (Центр драматургии и режиссуры). Дмитрий Певцов приветствовал такое решение. "Мне кажется, будет оздоровление и обновление коллектива. Да и "Ленком"давно тоскует по малым сценам. У нас есть свои режиссеры, которым хочется что-то делать, но негде. А ЦДР давно уже пора выходить на большую сцену в Москве", - заявил артист.

Прокомментировал актер и поступление Михаила Ефремова в театр Никиты Михалкова. Певцов пожелал ему здоровья. "Сейчас это самое главное, потому что наша профессия требует много сил. А у него здоровье не самое сильное!" - констатировал Певцов в беседе с Teleprogramma.org.