Дарья Донцова рассказала о четвертой стадии рака: "На меня все смотрели как на покойницу"

В 1997 году Дарья Донцова узнала, что у нее рак молочной железы. За два с лишним года она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Именно тогда, чтобы немного отвлечься, Донцова и начала писать детективы и публиковала их, еще проходя лечение.

В новом интервью писательница призналась, что не воспринимала болезнь как несчастье. "Тогда у меня была четвертая стадия рака молочной железы. И на меня все смотрели как на покойницу. Но нашлась парочка врачей, которые взялись меня оперировать по принципу: "Хуже не будет"... Но тогда я была счастлива, что мне делают "химию". Ведь это очень дорогое лечение, которое не будут назначать безнадежно больному человеку", - объяснила Донцова.

Писательница не скрывает, что ее жизнь складывается удивительным образом. Например, в 18 лет она стала матерью, но первый муж от нее ушел, и на похоронах отца Дарью утешал не законный супруг, а режиссер Никита Михалков.

"Муж от меня убежал в день похорон моего папы. Папу мы похоронили 23 августа на Новодевичьем кладбище в 1972 году, а Аркаша родился уже 29 сентября. И на похоронах папы меня уже держал не муж, а Никита Михалков. Он приехал с Сергеем Владимировичем, другом папы. Я на всю жизнь запомнила, что Никита меня утешал вот таким образом", - сообщила писательница.

В 2023 году Донцова похоронила третьего мужа. Она всегда для него готовила. Но когда его не стало, призналась Дарья, ей стало лень для себя кулинарить. Поэтому иногда она ходит в гости к сыну, где разными вкусностями ее угощает невестка.

"Когда прихожу к своему сыну, я "тарелочница". И все остальное тоже. Более того, еду они приносят мне на дом. И тогда я уже не "тарелочница", а "пожирательница", - со смехом рассказала Дарья Донцова Teleprogramma.org.