В Москве врач приехал на вызов к ребенку и выпал из окна

Врач-педиатр выпал из окна ЖК "Династия" на севере Москвы.

Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. Бригада скорой помощи приехала на вызов к ребенку около двух часов ночи 9 сентября. Врачи оказали первую помощь, после один из них остался побеседовать с родителями, а второй вышел на балкон.

Позже выяснилось, что он педиатр совершил самоубийство. Его тело обнаружили под окнами ЖК, telegram-канал Mash. Начала проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Невеста врача рассказала, что у него не было психологических проблем, он был доволен жизнью и строил планы на будущее. Накануне он медик вернулся с конгресса педиатрии из Сочи и собирался вернуться в детскую реанимацию. Пара планировала расписаться.

"Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать", - рассказала избранница доктора "Звезде".