Участники беспорядков в Непале подожгли здание парламента

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне массовых протестов, устроенных после блокировки соцсетей.

Беспорядки в стране начались из-за блокировок западных социальных сетей, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской - прим. ред.), YouTube, Reddit, LinkedIn и других. Закон отменили, но беспорядки на улицах не прекратились.

В результате столкновений погибли 19 человек, более 100 участников шествий получили ранения. Международный аэропорт Катманду закрыт, все рейсы отменены.

Участники беспорядков ворвались в правительственный комплекс в Катманду и подожгли здание парламента. Армия на вертолетах эвакуирует министров из их резиденций.

Власти объявили о введении комендантского часа в некоторых городах. Также в отставку ушел глава МВД Непала Рамеш Лехак, передает "Интерфакс".

Сколько россиян может быть сейчас в стране, неизвестно. Посольство в Катманду попросило наших соотечественников воздержаться от выхода на улицы.