Кейт Миддлтон сняла парик и показала, что у нее творится с головой

Недавно Кейт Миддлтон сменила цвет волос и теперь является почти блондинкой. Об этом стало известно случайно благодаря фотографиям папарацци, сумевшим снять принцессу украдкой, когда она ехала в автомобиле на церковную службу. Уже позднее Кэтрин официально вышла в свет в новом образе.

Некоторые особо наблюдательные фанаты предположили, что будущая королева Великобритании использует парик, мол, ее волосы никогда не отличались такой пышностью, густотой и длиной. Вслед за этим поползли слухи, что от народа скрывают правду о состоянии Миддлтон. Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Кейт возобновила борьбу с раком, однако еще может совершать свои королевские обязанности, поэтому Дворец и молчит о настоящем положении дел.

В результате разразившейся шумихи следующий выход в свет Кейт Миддлтон обошелся без парика. Во всяком случае такой вывод сделали интернет-пользователи, увидев ее свежие фотографии. Принцесса Уэльская с супругом, принцем Уильямом, накануне, 8 сентября, посетили Женский институт в Саннингдейле (Беркшир). Визит был приурочен к третьей годовщине смерти королевы Елизаветы II, которая была членом организации более 80 лет и даже занимала пост президента одного из отделений.

По мнению комментаторов, на сей раз Кэтрин сняла накладку и предстала перед публикой со своими естественными волосами, без "системы", и общественность заметила, что волосы принцессы словно стали темнее. А уж о непривычном пышном объеме и речи не идет.

В близком кругу говорят, что Миддлтон бдительно отслеживает все комментарии в Сети о своем образе и корректирует его согласно желанию публики, не желая вызывать шумиху и лишний раз привлекать внимание к своему здоровью.

