Собянин открыл новый мост Академика Королева через Москву-реку

Долгожданное решение многолетней проблемы. Жители Мневниковской поймы и соседних районов давно жаловались на перегруженные дороги. Выбраться из района в часы пик было непросто. Эту проблему начали решать комплексно. И 9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по новому участку дороги - мосту Академика Королева.

"Для города хороший подарок строители сделали. Сдали мост, который соединяет Шелепихинскую набережную и парк Фили. В целом улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Ну и несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект", - отметила глава города.

Мост Академика Королева - это современная арочная переправа длиной 315 метров. Две большие стальные дуги тянутся по обеим сторонам пролета и держат конструкцию с помощью вертикальных подвесов.

"Использовался метод конвейера на тыловой сборке и продольной надвижки. Собираются блоки, укрупняются, и с помощью больших домкратов надвигается пролетное строение в русле Москвы-реки", - рассказал Олег Титов, заместитель руководителя группы по управлению проектами компании генерального подрядчика.

Мост символично назвали в честь советского ракетостроителя, ведь эта дорога напрямую ведет к Национальному космическому центру. Его строительство завершается неподалеку. Внук ученого приехал на открытие и поблагодарил мэра за сохранение памяти о его дедушке: "Академик Королев, наш дедушка, всю жизнь прожил в обстановке жесточайшей секретности. Его имя было практически известно только ближайшим соратникам. То, что есть в Москве улица Королева, то, что есть город Королев под Москвой, то, что сейчас открывается мост Королева, это большая честь и большая радость для нашей семьи".

Район около нового моста продолжает расти. И с запуском переправы и примыкающих дорог он получил прямую связь с Шелепихинской набережной, Филевской поймой и выездом на основные магистрали.

Вместе с мостом Академика Королева заработал и новый путепровод через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Всего сегодня в Мневниковской пойме открыли почти шесть километров дорог - это участки проектируемых проездов к жилым комплексам и станции метро "Мневники". В связке с мостом в створе улицы Мясищева, который ввели в прошлом году, и будущим Новозаводским мостом формируется полноценная транспортная сеть для всего района.