Собственницам подмосковной зоогостиницы для собак избирают меру пресечения

В Чехове избирают меру пресечения собственницам зоогостиницы для собак. Женщин задержали накануне вечером. Их подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве.

Об этой истории стало известно в минувшую пятницу. Блогеры сообщили, что люди оставляют свои питомцев на передержке, уверенные в том, что о них заботятся, а над ними просто издевались. Следователи признали потерпевшим 15 человек. За услуги зоогостиницы они платили по 5 тысяч рублей в сутки, а некоторые собаки жили там по несколько месяцев.

В СК рассказали, что на самом деле происходило за закрытыми дверями: "В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках в антисанитарных условиях. Одномоментно в помещении находилось более 30 собак. И среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, от собственников собак скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников".