Театр имени Пушкина открывает сезон интерпретацией самой загадочной пьесы Шекспира

Как будто и не расставались: для большинства артистов театра имени Пушкина лето пролетело незаметно - труппа на днях вернулась с гастролей. Однако от усталости нет и следа - 76-й театральный сезон встречают с воодушевлением. Ведь он, по словам художественного руководителя Евгения Писарева, будет многообещающим. Каждый месяц премьера! В этой связи подумали и о зрителях - заменили кресла, обновили паркет и занавес. Акустику проверяли аплодисментами, приветствуя мэтров.

На сцену вернется ремейк легендарной постановки "Аленький цветочек", вот-вот начнутся репетиции "Капитанской дочки". Открывает же сезон шекспировская "Буря". Авторский взгляд Николая Рощина. В своем спектакле экс-главный режиссер Александринки традиционно создал еще и сценографию, а также поработал видеохудожником.

"Внутри этой "Бури" два спектакля. Один довольно классический - по произведению Шекспира. И второй - это вольная интерпретация, сегодняшняя интерпретация Николая Рощина. Они вступают в конфликт друг с другом", - рассказывает Писарев.

Оттого еще интереснее. Поздняя пьеса Шекспира стоит особняком - ее называют самой загадочной в творчестве драматурга, неким завещанием. Благодаря талантливой адаптации история о людях, человеческой природе, космосе с элементами мистики и волшебства, написанная более 400 лет назад, смотрится современно и на одном дыхании. Герцог Просперо, когда-то изгнанный из Милана вместе с дочерью Мирандой, готовится отомстить брату за предательство. При помощи магических чар и духа Ариэля он вызывает бурю, которая приводит к кораблекрушению.

Исследуя природу преступления, мести и всепрощения, режиссер предлагает свою версию развития событий. В постановке много видео - задействовали даже искусственный интеллект - и перекличек с сегодняшним днем.

Путь спектакля к зрителю был непрост - премьеру дважды переносили. На этот раз осечки не будет. "Буря" откроет театральный сезона первым спектаклем ровно в 19:00. Анастасия Мартынова, Сергей Смирнов, ТВ Центр.