Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ. Поражены склады боеприпасов, пункты управления и места запуска вражеских беспилотников. Всего за сутки ликвидированы свыше 1400 боевиков.

На красноармейском участке спецоперации наши подразделения продвигаются восточнее Мирнограда. Как сообщают с передовой, штурмовые группы ведут бои за село Шахово. Наступление атакующей пехоты - прикрывают РСЗО "Торнадо-С", уничтожающие укрепления боевиков.

В зоне ответственности "Южной" группировки действуют сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Во время боевого вылета авиация сбросила бомбы на бронетехнику и пункт временной дислокации националистов.