Новый муж певицы Натальи Штурм оказался альфонсом и живет с мамой

Наталье Штурм летом исполнилось 59 лет, но кто даст?! Певица может похвастаться стройной подтянутой фигурой и гладкой кожей лица. Артистка тщательно следит за внешностью и не позволяет себе ничего лишнего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Наталья Штурм пользуется вниманием со стороны противоположного пола.

"Мужчины мне дают максимум 40 лет. У меня отличная фигура, красивое лицо, свои волосы. Нигде ничего не обвисает, гладкая кожа, безупречные ноги. Поэтому и мне нравятся только молодые парни, для меня оптимальный возраст — от 33 до 45", - кокетливо сообщила Штурм.

Певица славится любовью к эпатажу и смело идет на самые неожиданные эксперименты. Например, Наталья приняла участие в съемках программы "Свадьба вслепую". Избранником артистки стал 34-летний массажист Сергей Федоров. По правилам шоу, незнакомые друг с другом люди женятся и проводят вместе неделю. За это время они должны решить, продолжать ли отношения или подать на развод.

Наталья Штурм пришла в ужас, когда узнала, что ее молодой муж живет с мамой, передает Starhit. "Глядя на его комнату, я подумала: „Боже, какая ужасная жизнь, не дай бог так жить“ .Мама воспитала из него такой вот тип: мамкин пирожок. Сын — не пришей к кафтану рукав, не может ничем заниматься и ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать. Он признался, что альфонсизм для него — нормальное, органичное существование", - возмущенно сообщила артистка.

Напомним, официально Наталья Штурм была замужем дважды. От первого супруга у нее есть дочь Елена, от второго - сын Арсений.