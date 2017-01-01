Елена Товстик тщетно пыталась связаться с соперницей Полиной Дибровой

Миллиардер Роман Товстик бросил супругу Елену с шестью детьми и подал на развод после того, как увлекся четвертой женой популярного ведущего Дмитрия Диброва Полиной. И если шоумену удалось мирно расстаться с супругой, то у Романа и Елены горят нешуточные страсти.

С самого начала жена была категорически против развода, для которой тот стал ударом. Вторым ударом для Елены оказалось открытие, что изменил муж не с посторонней женщиной, а с подругой, крестной матерью одного из ее детей Полиной Дибровой.

Кстати, впоследствии четвертая жена известного ведущего Дмитрия Диброва утверждала, что не общалась с Еленой с 2017 года, поддерживая связь только с крестником. Сейчас же стало известно, что Елена пыталась наладить контакт с удачливой соперницей, но у нее ничего не вышло.

"Про Полину могу сказать одно — со слов Елены, Полина заблокировала ее. Как сейчас обстоят дела, не знаю и вмешиваться в жизнь другого человека у меня нет никакой мотивации. Но если Полина проявит такое желание, она может с Еленой о чем-то поговорить, но таких движений нет", - рассказала приятельница Елены Светлана Сильваши Woman.ru.