Соседов раскрыл секрет шоу с Кудрявцевой

На днях в эфир вышел первый выпуск нового шоу "ВИА Суперстар!". Один из членов жюри, музыкальный критик Сергей Соседов, обрушился с негативными отзывами на группу "Блестящие", впрочем, досталось и другим коллективам. Теперь в Сети подвергся критике со стороны зрителей сам Сергей Соседов. Его обвинили в том, что он очень строг и требователен к участникам.

В новом интервью музыкальный критик объяснил, что ведет себя так ради рейтингов. "По сценарию должно быть все интересно, увлекательно. Должны быть острые углы, эмоции, краски. Когда все хорошо, люди переключают на другой канал. Зритель понимает, что места распределены, все друг с другом обо всем договорились, согласились. Зачем тогда смотреть?" - раскрыл секрет шоу Соседов.

При этом он подчеркнул, что члены жюри на шоу вместе со зрителями смотрят каждый номер первый и единственный раз, они не бывают на репетициях и не знают, что за репертуар у артиста. "У нас все на живую нитку", - подчеркнул музыкальный критик.

Нередко на шоу у Сергея Соседова возникают словесные баталии с другим членом жюри, ведущей Лерой Кудрявцевой. При этом в жизни, подчеркнул он, у них нет проблем в общении. "С Лерой Кудрявцевой нормально все. Мы, бывает, спорим, у нас бывают разные мнения о выступлениях. Человек не может все время думать одинаково с другим. Но это не повод для конфронтаций", - заключил шоумен.

Также он отметил, что на шоу обычно обид нет. Если такое и случается, то очень редко и быстро проходит, передает Teleprogramma.org.