Как объяснили наши артиллеристы, самоходная артиллерийская установка "Мста- С", когда не работает, всегда находится в укрытии - в лесу, под защитой деревьев, в специально выкопанном месте стоянки. И только когда приходят координаты цели, машина выходит на огневые позиции.

Контроль поражения цели ведётся с воздуха. При необходимости артиллеристам передают данные корректировки. Работа до полного уничтожения противника.

Артиллерия - это главная помощь пехоте. Поступают сообщения, что в Сумской области наши штурмовые отряды практически полностью выбили врага из населённого пункта Юнаковка. ВСУ пытаются там оказывать сопротивление российским силам, так как это село имеет стратегическую важность. Через него идёт дорога непосредственно на Сумы.

Методично российская армия перемалывает врага на Красноармейском направлении. Все пути подвоза боеприпасов и отступления из Красноармейска и соседнего Димитрова под нашим огневым контролем. Это серьёзно подрывает обороноспособность украинского гарнизона в этих городах.

До противника всего 15 километров. Однако автоматизированная система прицеливания РСЗО "Торнадо – Г" позволяет развернуть установку за считанные минуты и тем самым минимизировать возможность ответного удара.

В аналогичной с Красноармейском ситуации находится украинский гарнизон в Константиновке. Город также взят в клещи нашими силами. За пехотой противника среди жилой застройки охотятся операторы наших ударных дронов.

Очередной случай украинской насильственной мобилизации произошёл в селе Войновка Кировоградской области. Полицейские попытались забрать в военкомат отца, гулявшего с ребёнком на детской площадке. Когда тот начал сопротивляться, применили слезоточивый газ, от которого пострадал семилетний мальчик.

Полицейские пытались было сопротивляться разъярённым местным жителям и даже стреляли из пистолетов в землю. Но из села людоловов всё-таки прогнали.