Бэнкси рискует потерять анонимность из-за скандального рисунка

Судья в традиционном парике и чёрном халате. В руках у него специальный судейский молоток, которым тот избивает протестующего. Активист защищается запачканным кровью плакатом. То, что работа принадлежит скандальному уличному художнику Бэнкси, а не его многочисленным подражателям, сам автор подтвердил в своих соцсетях.

Все картины Бэнкси метафоричны. Однако поклонники художника обратили внимание, что агрессивная фреска появилась ровно через два дня после масштабных пропалестинских митингов в Лондоне. Тогда арестовали почти 900 человек.

Власти города оперативно скрыли фреску от любопытных глаз, заставив её металлическими барьерами. Впрочем, Скотланд-Ярд сообщил, что приказ проверить художника поступил совсем из-за другого. Дело в том, что Бэнкси в качестве холста для своего произведения выбрал историческое здание королевского суда. А это можно считать актом вандализма. Работу предписано удалить, а автора призвать к ответственности.

Имя Бэнкси - главная загадка современного искусства не только Британии. Флёр анонимности, напротив, лишь притягивает поклонников к его творчеству, заставляя ценителей отдавать за его произведения десятки тысяч фунтов. Это не первый раз, когда на художника подают в суд, но первое уголовное расследование, которое в теории может привести наконец к раскрытию его личности.

К тому же, в этот раз Бэнкси творил под камерами видеонаблюдения. Со стены королевского суда фреску удалят в ближайшее время. Из-за наплыва желающих разглядеть скандальное граффити служба безопасности вынуждена стоять на посту круглосуточно. Говорят, хорошо, что повезло с погодой и нет дождя.