Бегство с Украины бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы – плохой знак для Киева. Заявление украинского министра оценил на своей странице в X итальянский журналист Томас Фази.

Корабль тонет и крысы бегут с него, прокомментировал Фази известие о срочном отъезде экс-министра с Украины. Кулеба ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera раскрыл, что бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского, который запретил покидать страну бывшим дипломатическим служащим.

В Москве отметили, что слова бывшего министра иностранных дел Украины о бегстве из страны могут приоткрыть глаза Западу на то, что в стране нет никакой демократии. Подчеркивается, что гражданам Украины давно запрещено открыто высказывать свое мнение и идти против власти.