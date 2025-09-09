Продюсеры объяснили молчание освобожденного по УДО Ефремова

Вышедший из колонии Михаил Ефремов пытается монетизировать свою историю. Заработавший условно-досрочное освобождение заслуженный артист России начинает жизнь с чистого листа, считает продюсер Сергей Дворцов.

По мнению продюсера, Ефремов планирует дать эксклюзивное интервью о жизни после ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Актер не общается с прессой после освобождения, чтобы увеличить стоимость будущего эксклюзива, заявил Дворцов сайту "Страсти".

Продюсер признал, что далеко не все коллеги Михаила Ефремова обрадовались его возвращению. В то же время, изъявившие желание работать с актером режиссеры готовы платить ему от трех миллионов рублей за съемочный день. Он уже задействован в съемках двух кинопроектов. Также ранее стало известно, что Ефремов официально вошел в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".