Беременная Регина Тодоренко поделилась своими страхами: "Боюсь, он съедет"

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся стать многодетными родителями. Уже через несколько недель телеведущая родит третьего сына.

Кажется, что в семье Тодоренко и Топалова царит идиллия. Однако Регина призналась, что всерьез опасается, как бы муж от нее не ушел. Дело в том, что ведущая изводит супруга из-за бессонницы. Тодоренко посетовала, что она просыпается около четырех утра, не может больше спать и будет Топалова.

"Последние дни я все чаще просыпаюсь среди ночи. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют в голове. Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша", — призналась ведущая.

Регина попыталась выяснить, что с ней происходит и нашла исследование, в котором описывалось, что большинство женщин сталкивается с проблемами со сном. Якобы таким образом организм настраивается на бессонные ночи с новорожденным.

"Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется", — поделилась Тодоренко.

При этом Регина отмечает, что с мужем ей повезло. Влад пока не только не планирует сбегать из дома, он еще и помогает любимой бороться с бессонницей. Топалов успокаивает жену в ночи. Тодоренко шутит, что если проблемы со сном сохранятся, то певец точно оставит супружескую спальню.



"Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную", — резюмировала знаменитость.