Борьба с фашизмом – кость в горле у нынешних неонацистов в Киеве. ВСУ устроил варварскую атаку на Донецк 8 сентября, в 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркивается в заявлении МИД России.

Ответственных членов международного сообщества призвали дать адекватную оценку варварским действиям Киева. Украинские власти всеми способами демонстрируют намерение продолжать вооруженное противостояние, режим саботирует все попытки мирного урегулирования, которому привержена Россия, написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия призывает международное сообщество отреагировать на удары ВСУ по российским регионам. Подчеркивается, что руководство стран-спонсоров Киева, среди которых и постоянные члены Совета Безопасности ООН, попустительствует таким действиям киевского режима.