В Непале протестующие атаковали правительственные здания

В Непале где с каждым часом обостряется обстановка на фоне массовых беспорядков. Хаос охватил страну после запрета на соцсети. В Катманду атакован весь правительственный квартал: в огне здания парламента и Верховного суда. Сожжены резиденции премьера и президента - СМИ сообщают об отставке главы государства, однако его офис эту информацию отрицает. Толпа избила министра финансов и главу МВД, кадры появились в соцсетях.

Глава кабмина и часть министров сложили с себя полномочия. Политиков эвакуируют армейскими вертолетами. Демонстранты напали на экс-премьера Шер Бахадур Деуба и его жену. Сообщается, что из-за полученных травм женщина скончалась.

Толпы протестующих громят магазины, забрасывают камнями жилые дома. В ходе штурма в городе Лалитпур из местной тюрьмы сбежали около 1,5 тысяч заключенных. По последним данным, число жертв достигло 22 человек. Пострадавших сотни.