Всплыли подробности личной жизни вдовца Петра Чернышева: вот кто с ним рядом после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась полтора года назад. Петр Чернышев практически каждый день приходит на могилу любимой. Это единственное место, где его можно встретить помимо работы. Фигурист закрылся от мира. Младшая дочь артистки Мила в сентябре пошла в первый класс, на линейку ее отвела сестра Анна.

Как живет Петр после пережитой трагедии рассказала Алена Кравец. Фигуриста окружили заботой близкие Анастасии. Вместе с дочкой Милой он остался в доме жены в Крекшино. Теща Валентина Борисовна всегда рядом. 82-летняя пенсионерка полна сил и прекрасно выглядит для столь солидного возраста. Она помогает Чернышеву воспитывать наследницу.

"Петр один, у него никого нет. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии. Внучка Мила — ее спасение", — заявила в беседе с Woman.ru Кравец.

Ранее сообщалось, что в особняке Петр сделал музей Анастасии. На стенах — портреты актрисы, в гардеробе остались ее вещи. Чернышев пока не готов расстаться с этими вещами.

"Мила их маленькая принцесса. Девочка хорошо развита, артистичная, веселая. Петр души не чает в дочери. От знакомых знаю, что они живут в том же доме, в котором жили с Анастасией. Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк. Вдовец дорожит всем, что с ней связано", — отметила Алена.