Серия взрывов прогремела в столице Катара

Серия мощных взрывов прогремела в столице Катара - Дохе. Как заявили в МИДе королевства, удары нанес Израиль. Источники арабских СМИ сообщают, что израильские истребители сбросили тяжелые авиабомбы на здание, где находились лидеры ХАМАС, которые, по разным данным, находились в Дохе на переговорах между посредниками по сектору Газа.

Нападение случилось во время переговоров с делегацией ХАМАС, где обсуждали предложение США по перемирию в секторе Газа, сообщили в радикальном палестинском движении.

В свою очередь, ЦАХАЛ объявил, что нанес ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС. Целью было высшее руководство группировки. Данных о пострадавших в городе пока не поступало.