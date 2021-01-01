Никиту Ефремова внесли в список террористов и экстремистов

Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился именем Никиты Ефремова*. По данным Следственного комитета России, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности.

Следствие установило, что Ефремов – противник действующей российской власти. С сентября 2021 года по февраль 2022 года блогер перевел деньги на нужды организации, которая запрещена в России из-за экстремистской деятельности.

Уголовное дело возбуждено против Ефремова из-за переводов в адрес ФБК**. Этот фонд в 2021 году был ликвидирован после признания его экстремистской организацией. Блогеру грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov" открыл в России несколько магазинов. Он продавал одежду и обувь, в частности - кроссовки из лимитированных коллекций. 18 августа Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована