Лидер ХАМАС в секторе Газа погиб во время израильского удара по Дохе

Жертвами израильской атаки на Доху стали лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя и его сын. По данным саудовского телеканала Al Arabiya, в результате ракетного удара по четырем зданиям в катарской столице также погибли несколько сотрудников службы безопасности.

Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе. Дипмиссия посоветовала гражданам США отправиться в укрытия. В сообщении указано, что посольство США ввело режим самоизоляции для своих объектов.

Ранее сообщалось о череде взрывов в катарской столице. Как выяснилось, это была атака Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. В момент удара представители ХАМАС обсуждали план президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа, передает РИА Новости.