Серов устроил выволочку вышедшей к людям в трусах Волочковой: "Нетрезвая баба"

Анастасия Волочкова приняла участие в любительском матче в составе мужской команды АРС. Артистка вышла на поле стадиона в кроссовках на огромной платформе и микро-шортах, которые выглядели как трусы.

Балерине новое занятие безумно понравилось. Она призналась, что никогда не играла в футбол. Однако ее пригласили, и Анастасия согласилась провести такой эксперимент.

"Дали мне форму, но я ее под себя усовершенствовала: шортики сделала короткими. Мне было очень волнительно... Я не могу быстро бегать, берегу суставы... Нужно было еще гол забить!" — поделилась Волочкова.

Однако эксперимент экс-примы Большого театра не всем пришелся по душе. Народный артист России Александр Серов заявил, что попытка Волочковой приблизиться к спорту вызвала у него смех. Певец устроил балерине выволочку, напомнив о ее вредных привычках.

"Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!" — заявил Серов в беседе с "Абзацем".