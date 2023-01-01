Рита Дакота взвыла от жизни в США: "Тут я никому не нужна. Это мой личный ад"

Рита Дакота в мае 2023 года вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Ради мужа, у которого в России не задалась карьера, певица решила эмигрировать и отправилась в США. С собой артистка забрала 6-летнюю дочь от первого брака с Владом Соколовским — Мию.

Поначалу Рита была воодушевлена, она надеялась, что за океаном у нее ложится новая жизнь, начнется новый виток карьеры. Но за два года Дакота так и не выпустила ни одного хита. Более того, артистка жалуется, что у нее очень много идей, но нет возможности их реализовать, это угнетает певицу.

А недавно Рита узнала, что ей запретили деятельность в России, и вернуться к прежней карьере стало невозможно. После таких новостей у Дакоты случилась истерика, она рыдала на камеру. Придя в себя, певица выдала новую порцию откровений, которые объясняют слишком бурную реакцию на запрет деятельности. Оказывается, Рита только делала вид, что жизнь в США — сказка. На самом деле певица страдает на чужбине.

"Я никогда не планировала жить в Америке, это очень дорогая и неуютная страна для жизни, где я объективно никому не нужна. Это мой личный ад", — поделилась она.

По словам Дакоты, иногда ей хочется расплакаться и уехать обратно в Москву. Однако пока певица не готова вернуться, она еще не потеряла надежду, добиться успеха в США и записать англоязычный альбом.

"В свою зону комфорта, где у тебя все хорошо и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах. Но когда я вспоминаю, зачем мы это затеяли, куда идем, какую миссию преследуем — снова появляются и вера, и силы, и возможности рубиться дальше. Сложно, но здорово", — призналась артистка.