В Киеве сообщили о блокировке Серебрянского лесничества

Российская армия перекрыла путь украинским войскам в Серебрянское лесничество в районе Дроновки. Как сообщает "Страна.ua", ВС России, пытаясь полностью вытеснить ВСУ из этого леса, закрепляются между Григоровкой и Серебрянкой.

Противник утверждает, что российских военных сдерживает болотистая местность. Отмечается, что ВС России применяют тяжелую технику.

Кроме того, российские подразделения периодически появляются в районе дороги Ямполь-Заречное. Как утверждают эксперты издания, это создает угрозу боестолкновений в тылу ВСУ, где украинские боевики этого не ожидают. Также группы российских войск усложняют логистику.