Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"

Семь с половиной тысяч квадратных метров лабораторий. Более 200 сотрудников. 100 аспирантов. 150 студентов магистратур. И это уже не говоря об учёных разных степеней. Уникальное не только для России, но и для всего мира оборудование. Всё это - лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус".

Молодым учёным есть чем похвастаться. В лабораториях очень шумно - работают вентиляторы охлаждения десятков приборов. Это лаборатория генетических технологий в сельском хозяйстве.

"Это не геномодифицированные организмы. Мы не переносим чужеродный генетический материал в растения. Мы вносим точечные мутации в геном растения. Фактически имитируем то, что делает эволюция случайным образом", - пояснил Роман Иванов, председатель ученого совета НТУ "Сириус".

Например, учёные вывели сорт винограда, устойчивого к разного рода инфекциям. То есть эта ягода уже не нуждается в обработке химикатами. Или "отредактированная" клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина - полезного вещества с антиоксидантными свойствами. По сути, получилась "молодильная клубника", пошутил председатель научного совета. При этом редактирование генома может использоваться не только в сельском хозяйстве, но и медицине - в частности, в борьбе с гемофилией.

"Мы доставляем в клетки печени так называемые системы редактирования генома, которые целенаправленно вырезают мутацию и вставляют правильный участок гена. Мы проверяем очень тщательно. Сейчас на лабораторных животных. И достаточно несколько процентов клеток печени таким образом генетически модифицировать, чтобы у человека полностью восстановилась нормальная продукция свёртываемости крови", - рассказал Роман Иванов.

В отдельной лаборатории занимаются разработкой лекарственных препаратов. В частности, для борьбы с редкими заболеваниями, такими как спинально - мышечная атрофия. В Швейцарии процесс синтеза лекарства группа учёных разрабатывала пять лет. В "Сириусе" наш молодой вундеркинд справился с такой же задачей за полтора года.

"Создали препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Это огромная проблема – антибиотикорезистентность", - отметил Роман Иванов.

Лаборатория уникальная. Готова к работе по самым разным направлениям разработки лекарственных препаратов. Арсений Южалин учился и работал в Великобритании и США, но всё-таки вернулся в Россию, чтобы здесь быть полезным. Применить на практике все полученные знания.

Отдельное направление – это, конечно, борьба с раком. В "Сириусе" разработали ряд уникальных методик, которые в ближайшем будущем могут стать общедоступными. Испытания на мышах завершились удачно. Впереди - оценки безопасности препаратов и клинические испытания.

Куда без искусственного интеллекта. Им занимается отдельный центр "Информационные технологий". Там же разрабатывают квантовые компьютеры и соответствующие программно-технические средства.

Уникальность современного "Сириуса" в том, как объяснили президенту учёные, что каждый сотрудник может здесь реализовать себя и свои самые смелые наработки. Так, из Эстонии сюда приехал русскоговорящий учёный, который занимается нейротехнологиями. Разработал технологию, благодаря которой человек может чувствовать то, что показано на экране. Например, провести по изображению кошки и почувствовать на руках её шерсть. В частности, это поможет людям с протезированными конечностями вновь познать всю радость осязания.