"Революция зумеров": в Непале не утихают массовые протесты

Непал охвачен массовыми молодежными протестами. Они начались накануне из-за решения властей ввести запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек погибли, сотни получили ранения. Сегодня участники протестных акций ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Запах гари, дым такой, что не вздохнуть, сейчас стоит во всех крупных городах Непала. Это Катманду. В столице под рукой толпы вспыхивает всё: автомобили, магазины, дома. Протестующих пытаются увещевать вторые сутки.

В многотысячной толпе почти все лица юные. Происходящее журналисты уже окрестили "революцией зумеров". 20-летние уверенные пользователи вышли на улицы, когда власти ввели запрет на соцсети в стране. Молодые люди вспыхивают от возмущения, но снимать на телефоны не забывают. Всё-таки яркие кадры для перепостов.

Блокировку соцсетей правительство отменило, но демонстрантов это уже не остановило. Днем разъярённая толпа врывается в правительственный квартал. Парламент, Верховный суд в огне. Радикалы жгут резиденции президента и премьера.

Глава кабмина и часть министров сложили с себя полномочия. Политиков эвакуируют армейскими вертолетами. А на этих кадрах пытаются спастись глава минфина и МВД. Не удалось. Политиков избили. Напали и на семью экс-премьера Шер Бахадур Деуба. Его супруга из-за полученных травм скончалась.

Число жертв, по официальным данным, десятки. Пострадавших - сотни. Посольство России получает обращения от застрявших в Непале наших соотечественниках. Туристам рекомендуют не выходить на улицы - стихийные бои силовиков и демонстрантов продолжаются.

Армейские войска в эти минуты идут на столицу: в городе начались мародерство, массовые грабежи и поджоги.