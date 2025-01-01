Фонд развития промышленности поможет профинансировать около 300 новых проектов

В 2025 году Фонд развития промышленности поможет профинансировать порядка 300 новых проектов. Об этом в ходе рабочей встречи премьеру Михаилу Мишустину доложил глава организации Роман Петруца.

Речь в том числе идёт о наукоёмких отраслях, а также сферах транспорта и машиностроения. За 10 лет Фонд в развитие производства направил около 700 миллиардов, было выдано более 2 тысяч займов. Госучреждение кредитует на льготных условиях под низкие процентные ставки и на долгий срок - как крупным предприятиям, так и небольшим хозяйствам. В бюджеты разных уровней клиенты фонда заплатили налогов на сумму около 300 миллиардов рублей.