Школе в Донецке присвоили имена погибших на СВО Ивана Коковина и Майкла Глосса

Сегодня в Донецке, специализированной школе № 115 с углубленным изучением иностранных языков были присвоена имена двух героев, боевых товарищей - рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина, которые погибли на передовой.

В честь знакового события прошла торжественная линейка. А на фасаде учебного заведения открыли мемориальную табличку. Американец и русский служили в ВДВ и вместе воевали в зоне спецоперации за освобождение Донбасса. Погибли 4 апреля 2024 года при взятии укрепрайона "Вавилон" под Часовым Яром.

Они находились в одном БТР, когда ВСУ атаковали дронами их машину. Посмертно бойцы были удостоены Ордена Мужества. И теперь каждый год в школе 1 сентября ученикам на первом уроке буду рассказывать про десантников - героях.