В Национальном центре "Россия" прошел финал конкурса "Родная игрушка"

В Национальном центре "Россия" сегодня прошел финал конкурса "Родная игрушка", организованного обществом "Знание" и "Движением первых". Его участники, в том числе сами дети, представили прототипы игр и игрушек, разработанных в пяти тематических направлениях. В этом году поступило более 28 тысяч заявок из всех регионов России, а в финал вышли 59 проектов. Победители получат возможность запустить свои разработки в производство при поддержке партнеров конкурса.

От железной дороги Андрей не отходит весь день – строго контролирует и ход вагонов, и их наполнение. Такова и была задумка автора. "Здесь не просто конструктор, а это профориентация, обучение, развлечение. Дети учатся логистике, стратегическому мышлению, финансовой грамотности, подсчитывать ресурсы", - отметил Александр Гордеев, финалист конкурса.

Как подсчитывать ресурсы, Александр Гордеев знает не понаслышке – сам железнодорожник. Игру проектировал для сына - фаната поездов. Подрастающее поколение – главный мотиватор и для Кирилла из Марий Эл – хотя он и сам не прочь повозиться с конструктором. Стреляющая крепость – восторг для любого мальчишки, даже очень взрослого.

Эксперты профессиональные здесь, конечно, тоже есть. Оценивают эстетику, содержание, воспитательный и образовательный потенциал.

"Ну а побеждают, конечно, те, кто по-настоящему любит своё дело и вкладывает в него лучшее, что есть – талант и душу", - отметила Елена Матюхина, эксперт конкурса, заместитель директора дирекции креативных программ МГПУ.

Их в финале всероссийского конкурса оказалось 59 из почти 30 тысяч заявок. О таких играх мечтают не только дети, но и взрослые. Например, собрать полноценный внедорожник с приводом и электромотором, попробовать себя в роли мастера по традиционной росписи гжелью, или получить успокоительный эффект от объятий с плюшевым символом России.

В отборе участвовали изобретали из всех 89 регионов. Специалисты за всё время конкурса провели более 45 тысяч экспертиз - всё для того, чтобы выбрать 24 лучшие игрушки.

"Проекты разные, но в каждом проекте, в каждой игрушке, в каждом конструкторе, проекте, который вами представлен, точно есть частичка вашей души. Три тысячи идей - хороших, серьезных - подали сами дети, которые рассказали, о чём они мечтают. Ведь игрушка - это, в-первую очередь, про мечту. Почти всё, чем мы гордимся, и что представлено в национальном", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Все проекты-победители будут реализованы, игрушки появятся в российских магазинах, школах и детсадах.