Жителей столицы предупредили о начале бабьего лета

Москвичам назвали сроки наступления бабьего лета. Как сообщила главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, смена синоптического процесса произойдет в предстоящие выходные.

По данным метеоролога, 13 и 14 сентября на периферии антициклона ветер сменится на южный, а тепло сохранится. Эту ситуацию можно будет считать началом бабьего лета, рассказала синоптик в Telegram.

Метеорологи поясняют: бабьим летом можно назвать сухой и теплый промежуток погоды, который наступает после продолжительного периода дождей и холодов. В Москве в этом году такого резкого перехода не было — можно считать, что в городе в начале сентября просто продолжалась летняя погода. Синоптики считают, что осень в столице наступит в конце сентября.