Собчак закатила скандал в дорогом парижском отеле: вот что произошло

Ксения Собчак отдыхает в Париже. В столице Франции телеведущая заселилась в дорогой отель в центре, вот только сервис в гостинице, да и в целом в городе, подкачал.

Об этом Собчак рассказала в интервью с популярным блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Ксения сравнила Париж с Москвой и город, который называют самым романтичным в мире, явно проигрывает российской столице. По словам телеведущей, главный минус в том, что парижане не хотят работать. Мол, вечером все идут домой, многие заведения закрываются, а если что-то понадобится ночью, то вариант один — ждать до утра. В Москве же в любое время можно достать что угодно и кого угодно.

"У нас тебе любую вещь доставят за две минуты. Массаж, парикмахер, машина — все. Здесь я в 12 ночи попыталась вызвать массажиста, но кроме стриптизера за безумные деньги ко мне никого не присылают. Здесь нет культуры, что ночью жизнь продолжается, что горничная может разобрать тебе вещи, за твои же деньги, в 12 часов ночи. Вот вчера я приехала и целый скандал в гостинице закатила, чтобы в 12 мне вещи разобрали. Ну почему я должна это делать сама в дорогом отеле?" — поделилась Собчак.

Интересно, что во врем этого же интервью телеведущая повздорила с проходившим мимо французом. Мужчина выкрикнул в ее сторону проукраинский лозунг, но Ксения молчать не стала. Собчак остановилась и, обращаясь к прохожему по-французски, уточнила, для чего он произнес эту фразу. Мужчина ответил, что захотел выразить свою политическую позицию. Тогда журналистка прочитала французу лекцию о хороших манерах.

"Не нужно так делать, потому что существует дистанция. Тем более, если вы во Франции и вы француз, (...) вы не должны так говорить, потому что это расизм", — заявила Собчак.