"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье. В ночь на четверг, 11 сентября, в области ожидается сильный туман, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 23:00 10 сентября до 8:00 11 сентября. В ночные и утренние часы на территории области ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

Ранее МЧС распространило предупреждение о тумане. По информации ведомства, в ночь на 10 сентября ожидается туман с ограничением видимости до 200-700 метров. Ранее сообщалось, что северные районы Московской области накроют "радиационные" туманы. Такие туманы формируются в безоблачные и влажные ночи, когда земная поверхность быстро охлаждается за счет теплового излучения.