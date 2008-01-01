Высокий блондин, абсолютно не похожий на отца: вот как выглядит непубличный сын Константина Хабенского

Константин Хабенский уже больше 10 лет женат на актрисе МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой. Супруги воспитывают двоих дочек Сашу и Веру. Уже мало кто помнит, что от первой жены у актера остался сын. Иван после смерти мамы остался с бабушкой.

Ваня появился на свет в браке Константина Хабенского и журналистки Анастасии Федосеевой. Во время беременности у нее обнаружили злокачественную опухоль. Анастасия не начинала лечение, пока не родила сына, боялась навредить плоду. Но из-за этого время было упущено, болезнь дала метастазы. Спасти жену Хабенского не смогли, она скончалась в 2008 году, когда Ивану был всего год.

Актер старался дать сыну все самое лучшее. До 2021-го Ваня жил с бабушкой в Барселоне. Это позволило мальчику выучить сразу несколько языков, он свободно говорит на испанском, английском и французском. При этом ведет непубличный образ жизни, не появляется с отцом на премьерах и старается не афишировать родство с известным актером.

Но это ни в коем случае не значит, что у Ивана и Константина натянутые отношения. Напротив, они прекрасно ладят. А Ваня даже иногда появляется на футбольных матчах, которые устраивает благотворительный фонд Хабенского. В минувшие выходные Иван вместе с отцом вышел на поле.

Матч прошел в одном из дворов на Патриарших прудах. В команде благотворительной программы ДоброFon играли такие знаменитости, как, например, Евгения Медведева и Роман Костомаров. А в звездной команде за победу бились Тихон Жизневский, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарев, Виктор Добронравов и другие селебрити. Капитаном выступил сын Константина Хабенского.

Фотографией с мероприятия поделился на своей странице в соцсети Александр Цыпкин, который также играл в звездной команде. В центре общего снимка рядом с отцом стоял Иван. Парню 25 сентября исполнится 18 лет. Он выглядит уже совсем взрослым, вырос выше отца.

Пользователи Сети отметили, что Ваня не похож на Константина, мол, явно пошел в мать. "Очень красивый сын у Кости, но похож на Настю"; "Как здорово, что Ваня вернулся в Москву, приятно видеть его рядом с отцом"; "Такие они разные, так и не скажешь, что отец и сын", — обсуждают поклонники Хабенского.