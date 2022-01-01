В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожено 122 украинских дрона

С полуночи до пяти утра по московскому времени 10 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 вражеских беспилотника. В частности, 21 БПЛА – над Брянской областью, 17 дронов – над Республикой Крым, 15 беспилотников - над акваторией Черного моря, 12 БПЛА – над Воронежской областью, по 11 дронов - над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, девять беспилотников – над Орловской областью, пять БПЛА – над Калужской областью, три беспилотника – над Рязанской областью, по два дрона – над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один БПЛА – над Тульской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее Западный окружной военный суд вынес приговор четырем гражданам Украины, которые виновны в теракте на военном аэродроме в Калужской области, а также в минировании опор линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций.

Террористов приговорили к колонии строгого режима на сроки от 26 до 28 лет, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Им также предстоит выплатить штрафы от 1,7 до 2 миллионов рублей.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.