Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии рядовой Руслан Цепелев - механик-водитель Т-90 - доставил штурмовиков к опорникам противника, но боевики неожиданно атаковали наш танк. Командир приказал установить дымовую завесу и открыть ответный огонь. Укрепления неприятеля были поражены. А Цевелев, умело маневрируя, перевез передовой отряд на запасные позиции.

Гвардии старший сержант Виталий Дзюбенко с подчиненными отразил воздушную атаку ВСУ. Получив данные о приближении роя вражеских fpv-дронов, расчет гаубицы Д-30 уничтожил коптеры. И наши артиллеристы, сменив дислокацию, продолжили выполнение других задач.